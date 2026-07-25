Президент Украины Владимир Зеленский хочет построить завод, который будет производить ракеты для ЗРК Patriot, однако энергетика страны практически разрушена в результате российских ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этой помехе сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Зеленский умоляет, он хочет, чтобы на Украине построили завод по производству ракет-перехватчиков Patriot. Но конфликт-то у них идет прямо сейчас. И им уже сейчас приходится снова задумываться, что произойдет с энергетикой в течение зимы, и смогут ли они пережить это снова», — предупредил аналитик.

В то же время, по словам Дэвиса, Киев может вовсе остаться без американских ракет ПВО, так как Соединенные Штаты сами расходуют их в большом количестве, так что не остается «ничего, что мы могли бы им передать».