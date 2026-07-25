Чехия вооружит Черногорию винтовками на 24 миллиона евро

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил о заключении масштабной оборонной сделки. На пресс-конференции в Праге он сообщил, что министры обороны двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в области вооружений и военной техники.

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В рамках контракта чешская сторона передаст черногорским вооруженным силам различные виды стрелкового оружия и боеприпасов. Генеральный директор группы Colt CZ Радек Мусил уточнил, что речь идет о поставках различного вооружения

Чехия передаст Черногории современные винтовки CZ BREN 3, пистолеты, снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы и сопутствующие аксессуары. Общая сумма сделки оценивается в 24,2 миллиона евро.

Бабиш также подтвердил поддержку вступления Подгорицы в Европейский союз в 2028 году, отметив, что Черногория уже находится в еврозоне. Он поприветствовал решение страны открыть до конца года собственное посольство в Праге.