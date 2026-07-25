НАТО перенимает опыт ВСУ в условиях технологического поля боя

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о готовности альянса к ведению боевых действий в условиях массированного применения беспилотников.

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Соответствующее интервью он дал Business Insider.

Отвечая на вопрос журналистов, готово ли НАТО к операциям в среде, насыщенной дронами и средствами радиоэлектронной борьбы, генерал ответил утвердительно. Он подчеркнул, что опыт современных конфликтов уже интегрируется в стратегии подготовки и переоснащения объединенных сил.

Командующий отметил, что технологии и тактика на поле боя эволюционируют стремительно. По его словам, альянс ежедневно анализирует решения и наработки вооруженных сил Украины, поддерживая постоянный контакт с теми, кто находится непосредственно на линии соприкосновения, чтобы оперативно корректировать подходы к ведению боя.

Ранее Reuters сообщало, что украинская армия изменила тактику на фронте из-за широкого распространения БПЛА. ВСУ отказались от крупных скоплений пехоты и бронетехники, перейдя к действиям небольшими рассредоточенными группами.

В России, напротив, в 2025 году было создано отдельное войско беспилотных систем. Летом прошлого года президент Владимир Путин сообщил, что на долю беспилотников приходится до половины всей уничтоженной или поврежденной техники и объектов вооруженных сил Украины.

Москва последовательно выступает против любых поставок вооружений Киеву и подчеркивает, что Россия не инициировала военного противостояния с Западом.

Путин неоднократно называл публикации о возможной атаке на страны НАТО «чушью» и указывал, что Москва не планирует нападения на альянс. При этом президент обращал внимание на милитаризацию Европы со стороны Запада, который, по его мнению, наращивает вооружения, обвиняя Россию в агрессивности. Кремль неоднократно заявлял о готовности дать адекватный ответ на эти процессы.