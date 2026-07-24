Зеленский признал удар по полигону с вооружением под Киевом

Владимир Зеленский признал удар по полигону в Киевской области, где организовали выставку вооружения.

© Global Look Press

"Мишенью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно быть. Сегодня общались с генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады правоохранителей, уже есть уголовные производства по факту произошедшего", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

24 июля Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где демонстрировали беспилотники, используемые для нанесения ударов по российским гражданским объектам.

Еще днем основатель специализирующейся на производстве БПЛА компании First Contact Валерий Боровик сообщил об "очень серьезном ударе" по полигону, где находились вооружения. Внештатный советник Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов также подтвердил факт удара. Украинский совет оружейников со своей стороны заявил, что удар нанесен по "локации, где находились представители украинской оборонной индустрии", есть погибшие и раненые. Позже офис генпрокурора Украины завел уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Украинские власти уже не раз попадали в скандалы с размещением военных производств и складов в столице и других городах. В июле прошлого года в Киеве был поврежден цех сборки БПЛА, который накануне посетил Кит Келлог, занимавший тогда пост спецпосланника президента США по Украине. 6 июля этого года произошел взрыв на складе боеприпасов в Вишневом Киевской области, который власти разместили в жилой застройке. Детонация продолжалась в течение двух дней. На этом фоне депутат Марьяна Безуглая отметила, что власти не первый раз размещают боеприпасы в жилой застройке. 16 июля экс-министр обороны Украины Михаил Федоров на фоне акций в свою поддержку провел срочный брифинг в Киеве в том месте, где хранятся дроны украинских производителей. В конце мероприятия организаторам пришлось просить журналистов не публиковать фотографии выставленной техники.