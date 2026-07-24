Названо имя инициатора разбитой армией России военной выставки БПЛА под Киевом

Названо имя организатора, инициатора и основателя военной выставки под Киевом, где демонстрировали украинские и иностранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с участием представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и специальных служб, и которая была разбита российской армией. Об этом пишет Mash в мессенджере Мах.

Организатором стал украинский оборонный кластер Brave1, а инициатором и основателем ее был бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.

Демонстрация была организована на частном стрелковом полигоне в деревне Капитановка Бучанского района, в нескольких метров от частных жилых домов.

В России заявили об ударе по центру принятия решений Украины

Ранее Министерство обороны РФ раскрыло подробности удара по украинской выставке, где были ведущие разработчики и производители беспилотников, а также сотрудники спецслужб, планировавшие и осуществлявшие удары по территории России.