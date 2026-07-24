Экс-пресс-секретарь Зеленского сравнила потери России и Украины от эскалации
Понесенные Украиной потери от эскалации конфликта несравнимы с российскими.
Об этом заявила экс-пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.
По ее словам, в это время Зеленский со сторонниками хвастаются поражениями склада и завода на территории России.
Зеленский предрек массированный удар по Украине
Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы России готовят новый массированный удар по Украине, это может произойти в ближайшие 48 часов.