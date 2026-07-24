Понесенные Украиной потери от эскалации конфликта несравнимы с российскими.

Об этом заявила экс-пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Сейчас украинская столица находится под российским ракетным обстрелом. Также не работают украинские порты, а Одесса постоянно подвергается бомбардировкам. Потери, которые Украина несет от этой эскалации, несравнимы с российскими» — сравнила Мендель.

По ее словам, в это время Зеленский со сторонниками хвастаются поражениями склада и завода на территории России.

Зеленский предрек массированный удар по Украине

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы России готовят новый массированный удар по Украине, это может произойти в ближайшие 48 часов.