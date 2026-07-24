Зеленский предрек массированный удар по Украине

Зеленский: ВС РФ готовят новый массированный удар по Украине
Российские войска готовят массированный удар по Украине, который может состояться в ближайшие 48 часов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки и союзников Киева.
По его словам, ВС РФ уже подготовили ракеты для нового удара по территории страны.
24 июля пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска атаковали высокоточным оружием объект в пригороде Киева, где проводилась выставка перспективных украинских и иностранных беспилотников, которыми Украина атакует гражданские объекты на территории России.
23 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что удары ВС России, в результате которых танкеры и сухогрузы перестали заходить в украинские порты, понижают боеспособность украинской армии.
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Как подчеркнул парламентарий, корабли, якобы перевозящие зерно и другую продукцию, а на самом деле поставляющие боеприпасы и другое оружие для ВСУ, являются законными целями для России.