В Британии пьяные военные разбили авто на £100 тысяч на угнанной бронемашине

В Великобритании два пьяных военных угнали бронемашину и разбили на ней несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщила британская газета The Sun.

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По данным журналистов, военнослужащие отправились выпивать за территорию базы в населенном пункте Суинтон. Ночью они вернулись и угнали гусеничную бронемашину Bulldog. В один момент один из военных решил разогнаться до максимальной скорости по узкой подъездной дороге, заставленной личными автомобилями солдат.

В результате несколько машин получили повреждения, еще два транспортных средства были полностью уничтожены. После этого военные вернули бронемашину на территорию базы и отправились в казармы, следует из материала.

Издание отметило, что сотрудники Королевской военной полиции задержали военных. Ущерб от произошедшего оценивается в £100 тысяч (около 10,3 млн рублей). В результате инцидента никто не пострадал.

В июне в Японии задержали двух американских военных. По предварительным данным, в Нахе 28-летний военнослужащий ударил по голове сотрудника ресторана, из-за чего последний упал и несильно повредил правый локоть. В Окинаве задержали 21-летнего служащего учебного центра Корпуса морской пехоты США. Его подозревают в незаконном и беспричинном проникновении в общий коридор многоквартирного дома. Там военный начал звонить в квартиры. В момент совершения преступлений они находились в состоянии алкогольного опьянения.