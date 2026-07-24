Двое пьяных британских солдат угнали бронемашину с базы и попали в ДТП

Двое солдат Вооруженных сил Великобритании в состоянии алкогольного опьянения угнали 15-тонную бронемашину с военной базы и врезались на ней в другие автомобили. Об этом сообщило издание The Sun.

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По информации журналистов, военнослужащие отправились распивать спиртное за пределы военного комплекса в графстве Уилтшир, ночью они вернулись и совершили угон.

Когда солдаты накатались, они припарковали бронемашину и вернулись в казармы. Обоих уже арестовали, ущерб составил более 100 тысяч фунтов стерлингов (свыше 10 миллионов рублей).

В сентябре прошлого года боец элитного британского спецназа запутался в боевых и холостых патронах во время учений, в результате чего выпустил в сторону сослуживца 23 патрона, семь из которых попали в военного. Мужчина смог выжить — его спас бронежилет. Несмотря на удачу, он перенес несколько серьезных операций.

Ранее солдат Вооруженных сил Украины угнал танк и сдался в плен российской армии. Это позволило ему более безопасно добраться до позиций ВС РФ, рассказал военный эксперт Даниил Безсонов.