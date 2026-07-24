Иран заявил о подготовке для США бесплатных билетов в ад

Иран будет уничтожать по одному американскому военнослужащему за каждого иранца, ставшего жертвой атаки США.

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Об этом сообщил командующий центральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики Али Абдоллахи, передает Mehr.

«Мы считаем, что с этого момента вступает в силу и будет применяться следующая формула, которую мы уже доказали на практике: за каждую жертву среди граждан Исламской Республики Иран, один американский военнослужащий будет уничтожен. Мы подготовили для вас бесплатные билеты в ад», — заявил военный.

Иран ударил по местам проживания военных США на Ближнем Востоке

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении центра обработки данных Amazon на территории Бахрейна. Отмечается, что удары были нанесены в ответ на атаку США по строящимся объектам атомной станции и гражданскую инфраструктуру в Дарховейне, расположенную на юго-западе страны.

Также Вооруженные силы Ирана заявили, что нанесли удары по местам проживания американских военных на базах в Бахрейне и Иордании.