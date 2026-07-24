Зеленский высказался о перемирии словами «лучше, чем воевать 20 лет ради победы»

Для Украины заключить перемирие завтра будет лучше, чем «воевать 10-20 лет ради победы».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, опубликованном в X.

«Если завтра мы сможем остановить войну, добиться перемирия — это лучше, чем сражаться 10-20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие — лучшая альтернатива», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ждать новых идей и предложений по мирному урегулированию на Украине от американской стороны. По его словам, руководство США искренне желает сформулировать варианты, приемлемые для всех.

Зеленский раскрыл, когда хочет провести встречу России, США и Украины

До этого Зеленский заявил, что получил от США предложения по урегулированию украинского конфликта. Он также допустил проведение трехсторонней встречи делегаций из России, Украины и США до конца лета.