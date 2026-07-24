Хуситы заявили об ударах Саудовской Аравии по объектам связи в Ходейде

Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по объектам телекоммуникационной инфраструктуры в портовом городе Ходейда, а также по острову Камаран. С таким утверждением выступило подконтрольное мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы) информационное агентство SABA.

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Как отмечает агентство, удары были направлены на "объекты, принадлежащие телекоммуникационной корпорации в городе Ходейда". Согласно его информации, атаке подвергся йеменский остров Камаран в Красном море. В свою очередь источники саудовского телеканала Al Arabiya сообщили, что в Ходейде произошли взрывы на складах с оружием. Ранее новостной портал Al Yemen проинформировал, что город подвергся серии мощных авиаударов, в результате которых прогремело несколько взрывов.

Военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа 20 июля объявил о введении запрета на морское судоходство в отношении Саудовской Аравии. В связи с этим возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция 21 июля заявила о начале реализации мер по защите торговых судов в Баб-эль-Мандебском проливе. Позже хуситы объявили о нанесении ударов с применением ракет и беспилотников по двум саудовским нефтяным танкерам в ответ на нарушение объявленной повстанцами морской блокады королевства. Власти Саудовской Аравии подтвердили удар по танкеру Encelia, отметив, что все члены экипажа находятся в безопасности.