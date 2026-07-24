Российский военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал Польшу «государством-падалью». Об этом сообщает News.ru.

По его словам, Польша использует разработку ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot как повод для кражи. При этом Матвийчук считает, что это является «традиционной» тактикой Польши, которая берет международные проекты для личного обогащения.

«Соединенные Штаты действительно дали лицензии на производство ракет для системы Patriot двум европейским державам — Германии и Польше. Варшаву не зря когда-то Уинстон Черчилль называл “гиеной Европы”. Это государство-падаль и жрет падаль. В Польше будут подбирать все, что плохо лежит. Ведь на производство ракет для Украины деньги будет выделять Евросоюз. То есть Варшава, будучи членом Евросоюза, станет просто воровать эти деньги на свои личные нужды. Это не что иное, как воровство, возведенное в закон. Оружие здесь — лишь повод», — заявил он.

Отметим, что Черчилль не называл Польшу «гиеной Европы» — эту фразу часто ошибочно приписывают бывшему премьер-министру Великобритании. Источники этого мифа лежат в первом томе труда Черчилля «Вторая мировая война», в котором он пишет, что «Польша с аппетитом гиены присоединилась к разграблению и уничтожению Чехословацкого государства». Позже эта фраза была изменена и широко использовалась в советской прессе.

Ранее Матвийчук заявил, что за атакой на склад Wildberries могут стоять спящие ячейки Киева внутри России.