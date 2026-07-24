Первые штурмовые отряды ВС РФ зашли на окраину Алексеево-Дружковки в ДНР

Первые штурмовые подразделения вошли на окраины Алексеево-Дружковки. Об этом рассказал врио начальника штаба батальона 10-го танкового полка с позывным «Лис».

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По его словам, подразделения группировки войск «Юг» продолжают развивать наступление и закрепляться на новых рубежах.

— Первые штурмовые отряды зашли на окраины Алексеево-Дружковки, вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта. Штурмовики поддерживаются отдельными танковыми подразделениями и БПЛА, — цитирует военного Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Тем временем российская армия за сутки установила контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. Успеха удалось добиться благодаря подразделениям группировки войск «Север».

Кроме того, ВС РФ ночью продолжили атаковать высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками военные объекты на территории Украины. В результате ударов в порту «Одесса» поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.