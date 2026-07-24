В медицинские учреждения Кирова доставили двенадцать человек, пострадавших в результате обстрела местного предприятия со стороны Вооруженных сил Украины.

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, состояние одного из пациентов оценивается как крайне тяжелое.

Напомним, что утром 24 июля украинские военные нанесли ракетный удар по зданию промышленного объекта в Кирове. Глава региона Александр Соколов сообщил, что в результате атаки погибли шесть человек, а еще 26 получили ранения различной степени тяжести.

ВСУ ударили ракетой по предприятию в Кирове

24 июля также пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков резко осудил высказывания нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в отношении жителей Донбасса. По оценке Пескова, заявления украинского военачальника носят чудовищный характер и свидетельствуют о его нацистских взглядах.