Массовая гибель украинских военных из-за неизвестной инфекции в Черниговской области может быть связана с тайными биологическими испытаниями над украинцами. Как сообщает aif.ru, об этом заявил экс-член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

Как ранее сообщали в российских силовых структурах, вспышка неизвестной острой инфекции привела к массовым потерям среди боевиков. Только за 18 июля в полевом госпитале скончались 26 боевиков.

«На многих украинцах ставились эксперименты. Наши врачи у пленных боевиков ВСУ обнаружили антитела к самым опасным болезням: чуме, туляремии, конго-крымской геморрагической лихорадке и многим другим. Поэтому их организм ослаблен, появляются новые инфекции, например, типа геморрагической пневмонии», — заявил Никулин.

Он отметил, что все это началось еще с 2014 года. Эксперт назвал Украину полигоном для западных фармкомпаний и военно-биологических лабораторий США, а украинцев — «подопытными кроликами», у которых никто не брал согласия. Никулин напомнил, что все страны Запада являются участниками хельсинских соглашений, которые обязывают брать информированное согласие у участников медицинских экспериментов. Таким образом, западные государства нарушают эти договоренности.