Киев озвучил трехзначные цифры потерь после ракетного удара по военной выставке

В результате ракетного удара по Киевской области, где проходила встреча представителей украинского ОПК на военной выставке, погибли десять человек, еще около 100 получили ранения. Предварительную официальную статистику от Киева озвучил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

По факту удара офис генпрокурора начал расследование двух уголовных дел, одно из которых касается ненадлежащего исполнения служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия.

"Следствие установит, кто принимал решения о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Российская армия нанесла ракетный удар по поселку Капитановка Бучанского района Киевской области сегодня. Сообщения от пострадавших в результате удара военных и участников мероприятия быстро разошлись по соцсетям. Как выяснилось, там собрались представители украинского оборонно-промышленного комплекса для участия в выставке беспилотных систем "Армада".

На выставку открывали онлайн-регистрацию участников, что в местных пабликах уже назвали причиной утечек данных о месте и времени проведения. Кроме того, в украинском сегменте соцсетей активно критикуют руководство за проведение подобного мероприятия в зоне досягаемости баллистики.

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По данным российского подполья, основной целью удара РФ была авиабаза в Василькове, где в этот момент проходили учения и демонстрация вооружений с участием командного состава. Подпольщики сообщают уже о более чем 50 погибших. Среди них могут быть не менее 12 офицеров в звании от полковника и выше. Также поступают данные о гибели двух высокопоставленных офицеров стран НАТО.