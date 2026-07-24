Часть солдат ВСУ в Ивашкине сдались в плен российским войскам

Часть военных ВСУ из состава 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ попали в плен ВС России в ходе установления контроля над Ивашкином в Харьковской области. Об этом информирует ТАСС.

В публикации подчеркивается, что в ходе штурма населенного пункта российским военным противостояли бывшие заключенные из 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

Один из украинских пленных сообщил, что постоянные перемещения бригад и проблемы со снабжением привели к хаосу на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ).