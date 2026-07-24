Поставки учебно-боевого самолета Як-130М планируют начать в 2028 году

Поставки модернизированного российского учебно-боевого самолета Як-130М планируется начать в конце 2028 года, сейчас собраны три опытные модели машины, сообщил директор производства Иркутского авиационного завода Виталий Елагин, передает ТАСС.

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Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл в Иркутскую область, где в том числе побывал на Иркутском авиационном заводе ПАО "Яковлев" и осмотрел опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М.

Как уточнил Елагин, в настоящее время собраны три опытные модели модернизированного Як-130М, они проходят испытания. Начать поставки самолета планируется в конце 2028 года.

Напомним, опытный Як-130М месяц назад выполнил первый полет. Как ранее отмечали в Ростехе, в его конструкции учтен в том числе реальный боевой опыт. Самолет получил передовые бортовые системы, современную РЛС и серьезный комплекс вооружений.