Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что вспышка неизвестной инфекции в рядах ВСУ может перерасти в эпидемию. Об этом он рассказал News.ru.

Вассерман прокомментировал новости о гибели более чем 20 военнослужащих 36-й путевосстановительной бригады ВСУ в Черниговской области. Сообщалось, что в полевом госпитале от острого инфекционного заболевания скончались 26 человек.

Вассерман выразил уверенность, что российские медяки не допустят распространение болезни на позиции ВС РФ. Он отметил, что еще со времен Великой Отечественной войны система военной медицины в стране организована на высоком уровне.

«Ну а что касается вооруженных формирований Украины, то, как у практически любых террористов, там может быть все что угодно, кроме порядка. Поэтому там, весьма вероятно, зараза будет разрастаться», - заявил Вассерман.

В то же время он отметил, что отток иностранных наемников ВСУ вряд ли связан с болезнью. По его словам, они отказываются воевать из-за «самой тяжелой эпидемии - эпидемии разнообразных ранений» российским оружием.