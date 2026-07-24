Новости СВО сегодня: «Ураган» в Запорожской области и огнеметы под Красным Лиманом

В пятницу, 24 июля, в Минобороны России сообщили об уничтожении укрепленных позиций ВСУ на нескольких направлениях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Удар «Града»

Российские подразделения применили реактивную систему «Град», чтобы уничтожить укрепленный пункт ВСУ в лесу. Операция была проведена на добропольском направлении, рассказали в Минобороны РФ.

Объект удалось обнаружить с помощью беспилотной разведки. После нанесения удара осколочно-фугасными снарядами артиллерийские расчеты сменили позиции. Военные заявили, что операция обеспечила продвижение пехотных групп, а также нейтрализовала ключевые огневые точки ВСУ на этом участке.

Обстановка на краснолиманском направлении

Подразделения ВС РФ применили FPV-дроны, чтобы нарушить логистику ВСУ в районе Красного Лимана. Российские дроны сорвали подвоз снабжения и проведение ротаций украинских сил, сообщили в Минобороны.

В результате ударов беспилотников были поражены несколько автомобилей и бронемашин ВСУ.

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Удары по ВСУ в Краматорском районе

В Краматорском районе были обнаружены два пункта управления беспилотной авиацией ВСУ. Один из них располагался в здании в Дружковке, другой - в пригороде Константиновки, поселке Алексеево-Дружковка.

Для ликвидации объектов применялась буксируемая артиллерия - гаубица «Гиацинт-Б» - и ударные дроны. Оба пункта были уничтожены, рассказали в Минобороны.

Операция у Константиновки

Севернее Константиновки, в районе села Попасное, воздушная разведка зафиксировала передвижение группы солдат ВСУ. Они заняли одно из строений. Координаты объекта были переданы артиллерийскому расчету гаубицы Д-30.

Точечный удар разрушил укрытие ВСУ, сообщили военные. В Минобороны заявили, что системное применение артиллерии и разведки не позволяет украинским силам закрепиться в этом районе.

«Ураган» в Запорожской области

В Запорожской области расчеты реактивной системы «Ураган» нанесли удары по пунктам управления ВСУ и местам скопления личного состава, сообщили в Минобороны. Получив информацию о целях, расчеты вышли на позиции и выполнили пуски снарядов, а затем сменили дислокацию.

Огнеметы под Красным Лиманом

На Краснолиманском направлении с помощью беспилотников были обнаружены укрепленные позиции ВСУ, рассказали в Минобороны. Чтобы ликвидировать объект, экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» выполнил залп термобарическими снарядами.

После завершения стрельбы машина совершила противоогневой маневр и покинула рубеж. Операция помогла российским штурмовикам продолжить продвижение.