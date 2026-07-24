Зеленский подтвердил удар российских ракет по Киевской области

Спасательная операция продолжается в Киевской области после прилета российских ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадали десятки человек.

«К сожалению, шесть человек погибли», — написал он.

На месте ЧП работают экстренные службы.

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До этого основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик заявил, что российские войска нанесли удар по полигону, где проходила выставка беспилотных систем «Армада».

По его словам, Вооруженных силы (ВС) России нанесли «серьезный удар» по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения, в Бучанском районе Киевской области. Основатель компании утверждает, что в результате на месте зафиксировали разрушения.

Организаторы заранее опубликовали в сети афишу, в которой утверждалось, что на мероприятии продемонстрируют «комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз», а сама выставка «критически защищена».

На выставке находился внештатный советник президента Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш». Он сообщил, что не пострадал.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВС России ударили 10 баллистическими ракетами по объектам в Киеве. По его данным, прилеты были зафиксированы в районах Троещины, Березани, Василькова, а также в Черниговской области. В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.