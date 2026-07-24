На Украине раскрыли проблемы отставки Сырского

Отставка Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) открывает новый этап борьбы за контроль над украинской армией.

Об этом пишет Telegram-канал «Резидент».

«Несмотря на официально объявленную смену главнокомандующего, кадровые перестановки, по мнению источников в политических и военных кругах, не снимают накопившихся противоречий, а лишь переводят их в новую фазу», — указано в публикации.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский планирует сохранить основные рычаги влияния на ВСУ, ограничивая самостоятельность нового главнокомандующего Михаила Драпатого, лидерство которого не готовы признать некоторые генералы украинской армии.

Ранее кандидат политических наук, председатель отделения Российского общества политологов в ЛНР Александр Проценко заявил, что Драпатый может стать политическим конкурентом для Зеленского.