Украинские СМИ: ВС РФ ударили по полигону в Киеве во время выставки вооружений
ВС России поразили полигон в Киеве в тот момент, когда там проходила выставка вооружений. Об этом на одном из украинских телеканалов заявил экс-командир спецподразделения ударных дронов ВСУ Валерий Боровик, ныне возглавляющий предприятие ОПК.
Он уточнил, что удар был серьезный, есть много погибших, но не стал называть какой именно объект атаковали.
Как отмечает "Военная хроника", в Киеве есть несколько полигонов, которые могли стать целью для ВС РФ. Это "Девички" (Бориспольский район) - один из главных артиллерийских полигонов ВСУ, полигон Нацгвардии "Старое" (Бориспольский район), учебный центр "Новые Петровцы" (Вышгородский район) и крупнейший учебный центр Сухопутных войск ВСУ "Десна".
Ранее координатор подполья Сергей Лебедев сообщил, что по Киеву был нанесен массированный удар. В нем задействовали не менее 10 ракет ОТРК "Искандер". По сообщениям местных жителей, одной из целей стал военный аэродром Васильков, где базируются истребители-охотники за "Геранями".