Украинские СМИ: ВС РФ ударили по полигону в Киеве во время выставки вооружений

ВС России поразили полигон в Киеве в тот момент, когда там проходила выставка вооружений. Об этом на одном из украинских телеканалов заявил экс-командир спецподразделения ударных дронов ВСУ Валерий Боровик, ныне возглавляющий предприятие ОПК.

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Он уточнил, что удар был серьезный, есть много погибших, но не стал называть какой именно объект атаковали.

Как отмечает "Военная хроника", в Киеве есть несколько полигонов, которые могли стать целью для ВС РФ. Это "Девички" (Бориспольский район) - один из главных артиллерийских полигонов ВСУ, полигон Нацгвардии "Старое" (Бориспольский район), учебный центр "Новые Петровцы" (Вышгородский район) и крупнейший учебный центр Сухопутных войск ВСУ "Десна".

Ранее координатор подполья Сергей Лебедев сообщил, что по Киеву был нанесен массированный удар. В нем задействовали не менее 10 ракет ОТРК "Искандер". По сообщениям местных жителей, одной из целей стал военный аэродром Васильков, где базируются истребители-охотники за "Геранями".