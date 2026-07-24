Глава First Contact Боровик: ВС РФ нанесли удар по полигону, где проходила выставка

Вооруженные силы России нанесли «очень серьезный удар» по одному из полигонов на Украине, где проходила выставка вооружения. Об этом в пятницу, 24 июля, рассказал основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик.

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По его словам, в результате есть погибшие и разрушения. Где именно находился этот полигон, он не уточнил. По некоторым данным, ракеты могли поразить помещения выставки беспилотных систем «АРМАДА». Официальной информации от Минобороны РФ пока не поступало.

— Утренний привет в Киев двумя Цирконами и восемь Искандеров. Цинично «по квадратам» разложили выставку промышленности и вооружения в Экспоцентре Киеве на левом берегу. За сотню 200, — цитирует источник «Главный региональный».

Тем временем российская армия за сутки установила контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. Успеха удалось добиться благодаря подразделениям группировки войск «Север».

Кроме того, ВС РФ ночью продолжили атаковать высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками военные объекты на территории Украины. В результате ударов в порту «Одесса» поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.