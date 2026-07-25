В КСИР заявили об уничтожении 11 американских самолетов и вертолетов

Иран за 15 дней боевых действий уничтожил на американских базах в регионе 11 самолётов и вертолётов США. Об этом в интервью агентству Tasnim заявил официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Мохабби.

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По его словам, среди уничтоженной техники — истребитель F-15, находившийся в укрытии, самолёт P-8, военно-транспортный самолёт C-17, восемь самолётов-заправщиков.

Ранее в КСИР заявили, что иранские войска нанесли удар по трём складам боеприпасов и оборудования на американской базе в Кувейте, а также по сторожевой башне 5-го флота ВМС США в Бахрейне.