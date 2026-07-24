Город Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) полностью зачистят от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время. Об этом заявил временно исполняющим обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Лис", передает РИА Новости. "Обстановка в Константиновске складывается так: идет уничтожение оставшихся разрозненных групп противника. Это буквально один-два человека, которые переодеваются в гражданскую одежду, угрожают гражданским", - сказал офицер. "Лис" добавил, таким образом военные ВСУ пытаются эвакуироваться вместе с гражданским населением. Однако российские бойцы вычисляют их, поскольку "плотно работает" с мирным населением, подчеркнул врио начальника штаба. 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие страны взяли под контроль всю территорию Константиновки в Донецкой народной республике. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск "Юг".