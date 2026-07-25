Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из Осыково и начали бои за Алексеево-Дружковку

Российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Осыково и начали бои за Алексеево-Дружковку под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, войска РФ постепенно отодвигают линию фронта от Константиновки, которая перешла под их контроль в начале июля.

"Наши военнослужащие уже выбили украинских боевиков из населенного пункта Осыково и приступили к освобождению следующего населенного пункта — Алексеево-Дружковки", — сказал эксперт.

Накануне временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Лис сообщил, что первые штурмовые отряды российской армии зашли на окраину Алексеево-Дружковки.

Он отметил, что штурмовики поддерживаются отдельными танковыми подразделениями и подразделениями БПЛА. Поселок городского типа Алексеево-Дружковка находится на севере ДНР, между городами Константиновка и Дружковка.