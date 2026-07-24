Бастрыкин поручил дать оценку высказываниям главкома ВСУ о русских

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого в адрес граждан РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне Драпатый заявил, что российская нация не имеет права на существование. Также он отказал России в праве называться соседом Украины и оскорбил жителей Донбасса, сравнив их с «отрыжкой Советского Союза». В МИД РФ и Государственной думе слова главкома ВСУ назвали нацистскими и предупредили, что ему придется за них ответить.

В СК подчеркнули, что подобные высказывания демонстрируют пренебрежение фундаментальными принципами международного права.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России дать правовую оценку этим высказываниям», — говорится в сообщении ведомства.

До этого директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека в МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что слова Драпатого о россиянах свидетельствует о нацистской сущности властей Украины. Он также обратился к международным структурам, включая Управление верховного комиссара ООН по правам человека, с призывом обратить внимание на позицию украинского руководства.