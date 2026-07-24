Польша предложила США наладить с Украиной производство ракет для Patriot

Польша предложила Соединенным Штатам наладить совместное с Украиной производство ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в «безопасном месте». Об этом сообщила на пресс-конференции замглавы польского Минобороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая по итогам переговоров в Пентагоне, передает телеканал Polsat.

Чиновник отметила, что предложение Варшавы, которое она представила в Вашингтоне, учитывает тревоги США.

«Мы предложили, что сотрудничество по этому вопросу могло бы вестись в треугольнике США, Украина и Польша», — сказала Собковяк-Чарнецкая.

По ее словам, речь идет о том, чтобы производство ракет для Patriot осуществлялось в безопасном месте.

8 июля президент США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Турции заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство систем противовоздушной обороны Patriot.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт.