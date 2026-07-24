Повсеместным явлением в Вооруженных силах Украины стали пьянство и наркомания, так как мобилизуют и отправляют на фронт всех, в том числе и тех, кому требуется срочное наркологическое лечение. Об этом рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали о том, что в Днепропетровской области взяли в плен шестерых украинских боевиков, спавших в состоянии алкогольного опьянения.

По данным советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олега Иванникова, нарушение служебной дисциплины является повсеместным явлением в Вооруженных силах Украины.

«Пьянство и наркомания захватили Вооруженные силы Украины. Туда изначально принимают глубоко больных людей, которым требуется срочное наркологическое лечение, но в ТЦК их признают годными и направляют на службу, лишь бы заткнуть дыры и отчитаться перед руководством», — пояснил он.

Эксперт отметил, что, попадая в войска, такие люди «разлагают других», устраивая групповые попойки, являются участниками драк, а также уходят в самоволку.

Украинский военнопленный Тимур Краев ранее рассказал, что территориальные центры комплектования буквально отлавливают на улицах мужчин. А медкомиссия признает годными к службе даже тех, у кого есть серьезные заболевания. В частности, по словам украинца, он болен гепатитом «С». И среди тех, кого он видел «на приемке», были мужчины в том числе и с эпилепсией.