Гигантский котел в 700 квадратных километров скоро захлопнется благодаря продвижению ВС РФ. Как сообщает «Царьград», тем временем на Украине стали считать «мертвые бригады» ВСУ.

Батальоны в окружении

На Северном фронте фиксируется новое значительное продвижение российских войск на Великобурлукском участке — ВС РФ заняли небольшое село Артельное с довоенным населением в 50 человек. Как объяснил военный обозреватель Дмитрий Дегтярев, прорыв нужно рассматривать в общей конфигурации с продвижением на Волчанском плацдарме — вчера продвижение там составило вглубь 11 км и шириной в 12 км.

Глобальной задачей является встреча подразделений между двумя участками: так закроется гигантский котел в 700 квадратных километров более чем полусотней населенных пунктов, пути к которым окажутся перекрыты, а ВСУ заблокированы.

«Такая вот цель ставится. Для этого сейчас с западного фланга штурмуется поселок городского типа Белый Колодец, чтобы затем, опираясь на него, совершить бросок к Приколотному, а с восточного фланга пытаемся прорваться к Ольховатке. И если все получится, ну и, к примеру, не знаю, скажем, ну, допустим, к октябрю мы будем с запада стоять в Приколотном, а с востока – в Ольховатке... То "горлышко выхода" для ВСУ сузится всего до 10 км», — заявил он.

«Горлышко» в 10 км само по себе гигантское расстояние, но нужно учитывать, что там много открытой местности, а самым быстрым путем является единственная дорога — трасса Т2114, которая проходит непосредственно через Приколотное. Кроме того, Киеву придется выводить не менее 2-3 полноценных бригад, а такое скопление боевиков становится удобной мишенью. В противном случае, если Украина начнет вывод групп по два человека, то эвакуацию придется объявлять уже сейчас.

Тяжелая ситуация для ВСУ

Дегтярев анонсировал очень хорошие новости с Великобурлукского участка, когда об этом можно будет рассказать. Пока работа ВС РФ идет полным ходом, а ситуация для противника становится все хуже. Украинский полковник ССО Владимир Антонюк объяснил такое развитие событий.

«Стратегическая цель очевидна: вынудить украинское командование перебросить резервы с ключевых направлений на второстепенные участки», — заявил он.

При этом ВС РФ стремятся минимизировать потери, нанося удары там, где украинская оборона наиболее уязвима. Ярким примером стала ситуация в приграничном селе Артельное — пока ВСУ ждали активности в районе Малого Бурлука, российские военные нанесли неожиданный удар по северному сектору, где оборону держали только пограничники.

Военкор Руслан Татаринов добавляет, что гарнизон ВСУ в Артельном был более 100 солдат, то есть почти полторы полноценные роты. В результате часть личного состава была уничтожена, а часть взята в плен. Антонюк сообщает, что попытка ВСУ провести контратаку провалилась.

По данным Дегтярева, в зоне ответственности «Центра» на межевском направлении бойцы ВС РФ продвинулись на участке шириной в 9 км — от Новоподгороднего прошли на 1,5 км на запад и сейчас находятся всего в километре от Райполя.

Также появились данные из зоны ответственности «Востока» на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. ВС РФ закрепились в Вольном, проведя прорыв вглубь более чем на 5 км, а следом в Благодатном — 3 км за сутки. Потеря противником контроля в последнем скажется на позициях в районе Терноватого, где ожесточенные бои идут уже полгода.

«В Днепропетровской области восстановили контроль над Новогеоргиевкой и закрыли карман между Терновым и Запорожским. А в Запорожской области вернули контроль над Новогригорьевкой, зачистив всё вплоть до границы с Днепропетровской областью, перейдя границу», — добавил обозреватель.

При этом Дегтярев сообщил и о плохих новостях — несмотря на возвращение существенной части контроля над районом Степногорска у противника фиксируется продвижение в Плавнях, а также карман восточнее Степногорска. Однако конкретики пока нет, лишь данные с БПЛА о поражении сил ВСУ.

«Мертвые бригады» ВСУ

После увольнения министра обороны Украины Михаила Федорова и его замов вскрылась схема, по которой Киев скрывает колоссальные потери. Сообщается, что, когда солдат возвращается после самовольного оставления части, он должен попасть в батальон резерва, откуда его направляли в «Скалу». Там боевик погибал или пропадал без вести, однако продолжал числиться как самовольно оставивший часть.

Это и сокрытие потерь, и удар по близким, которые не могут рассчитывать на выплаты. Если даже во время обмена тело возвращается, то похоронить его невозможно, поскольку останки нельзя идентифицировать.

Кроме того, у «Скалы» было очень много приданных подразделений и эти потери могли просто не учитывать. Их просто никто не считал.