У лазерного оружия ВСУ нашли уязвимости

Новое лазерное оружие, которое испытывает Украина, достаточно мобильно, но станет легкой добычей для российских военных при обнаружении. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Украинский лазер размером примерно с автомобильный прицеп или с небольшой микроавтобус, функционирование его обеспечивают собственный генератор и аккумуляторная батарея, которую необходимо заряжать после примерно пятидесяти циклов стрельбы, пояснил Юрий Кнутов.

«Установка мобильная и буксируемая, ее можно легко замаскировать в лесополосе или среди гражданских построек так, что и не будет видно», — отметил он.

Военный эксперт уверен, что основной сложностью борьбы с лазером станет именно его обнаружение, так как найти работающую установку крайне трудно.

«В кино, вроде «Звездных войн», лазерный луч красивый и яркий, но в реальности он незаметен. Понять, что тебя облучают, и вычислить, откуда именно идет луч, очень непросто. В этом и состоит главная проблема», — признает Кнутов.

Однако если координаты места дислокации установлены, то уничтожается лазерная установка без проблем, так как это «фактически небронированная гражданская машина или прицеп с дорогостоящей электроникой».

Ранее на Украине заявили о создании боевого лазера «Трезубец». При этом, по данным экспертов, его разработка велась при участии США и Великобритании, так как у самой Украины нет необходимой технологической базы для такого проекта.