Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что взятие села Артельное указывает на успешное и уверенное продвижение ВС РФ в Харьковской области. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Российские подразделения заняли населенные пункты Артельное и Благодатное, сообщило Минобороны 22 июля. Генерал-майор также прокомментировал сообщения об эффективных ударах по военным объектам ВСУ в Харьковской области. Липовой отметил, что российские подразделения проводят комбинированные атаки с применением авиации, артиллерии, беспилотников и высокоточного оружия для подавления огневых точек ВСУ и обеспечения продвижения штурмовиков.

Военный назвал этот участок зоны боевых действий одним из ключевых. По его словам, именно с территории Харьковской области регулярно запускаются дроны по приграничным районам России, поэтому удары наносятся по местам, откуда исходит угроза.

Генерал-майор подчеркнул, что контролю над этим регионом уделяется повышенное внимание из-за его высокого промышленного потенциала. В Харькове расположено множество предприятий, занимающихся ремонтом военной техники, а также производством вооружения и боеприпасов для нужд украинской армии.

Липовой заявил, что взятие Харькова станет серьезной победой для ВС РФ и «большим политическим поражением и ударом по престижу ВСУ и киевского режима».