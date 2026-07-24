Спрогнозировано начало тотальной войны с Украиной

Тотальная война ждет Украину за террористические атаки по тылам России. Об этом заявил ряд украинских ресурсов. Военный эксперт историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с «МК» рассказал, в чем может выражаться тотальная война, которая может прийти на смену индустриальной, и чем она обернется для Украины.

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«Тотальная война вскоре ожидает украинцев, все кто держат товары на складах срочно ищите новые места для хранения», - написал один из украинских ресурсов после сегодняшний ударов ВСУ по тылам России, отметив, что ответ последует по всем объектам инфраструктуры.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что Россия будет усиливать изоляцию Украины после сегодняшних террористических ночных ударов по Санкт-Петербургу, Симферополю и Крыму.

- Морская изоляция сейчас начинает действовать, поэтому нужно начинать работать по транспортным путям с Румынией, Польшей - делать все, чтобы Украина была максимально отрезана от внешнего мира.

- Есть мнение, что индустриальная война, которую начала Украина переходит в войну на истощение. Это правда?

- Действительно, в том числе и на Украине уже говорят о том, что конфликт перешёл из стадии войны на истощение к тотальной войне. Я бы не назвал бы это тотальной войной - для Украины может быть это и так, для нас это пока продолжение войны на истощение.

Тотальная война начнется тогда, когда в сторону Украины полетят «Кинжалы», «Цирконы» и «Искандеры» не с обычной боевой частью, а с ядерной. Тогда будет тотальная война, которая для Украины закончится тем, что страна будет напоминать лунный пейзаж, состоящий из кратеров. Не хотелось бы, чтобы до этого доходило. Хочется надеяться, что осознание необходимости прекращения конфликта и признание интересов России со стороны Запада и Украины все-таки состоялось как можно быстрее.