Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Владимир Зеленский утвердил законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации — срок их действия увеличен ещё на 90 дней. Соответствующие данные размещены на сайте Верховной рады.

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Решение о продлении режимов было принято парламентом 14 июля. Сейчас оба законопроекта возвращены в Раду с подписью главы государства.

Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года, а указ о всеобщей мобилизации Зеленский подписал на следующий день.