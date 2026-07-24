Румынский истребитель F-16 сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии

Истребитель F-16 военно-воздушных сил Румынии уничтожил беспилотный летательный аппарат, незаконно проникший в воздушное пространство Эстонии. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе администрации президента Румынии.

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Самолет входит в состав румынского подразделения Carpathian Vipers, которое в рамках миссии НАТО по усиленному воздушному патрулированию стран Балтии базируется на литовской авиабазе в Шяуляе. После получения сигнала тревоги в воздух поднялись два румынских истребителя.

Пилоты обнаружили цель, получили разрешение на ее поражение и выпустили ракету класса «воздух-воздух». По словам военных, траектория атаки была специально рассчитана таким образом, чтобы минимизировать любые риски для людей и наземной инфраструктуры, передает Life.ru.

Власти Румынии направили официальный запрос в Министерство обороны Украины с предложением оснастить беспилотники механизмом автономной самоликвидации. Это необходимо для предотвращения случайного пересечения украинскими дронами румынских территориальных вод.