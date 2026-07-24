Мощный взрыв под Киевом: армия Россия могла ударить по наемникам ВСУ

Мощный взрыв прогремел в районе Ржищева Киевской области ранним утром 23 июля. Как сообщает aif.ru, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что целью мог стать мобильный командный пункт ВСУ или скопление наемников.

Эксперт заявил, что точечные удары наносятся лишь по вновь выявленным объектам. По его мнению, то мог быть командный пункт оперативного назначения или узел связи.

«Сейчас работают подвижные, мобильные командные пункты. Стационарные, подземные сооружения противник держит, скорее всего, как резервные. Подвижные командные пункты они используют сейчас более часто, потому что действительно это выгодно и считается более безопасным для командного состава», — заявил он.

Попов также заявил, что ВС РФ могли отработать по выявленному разведкой пункту скопления иностранных наемников или инструкторов. По его мнению, удар был произведен ракетой «Кинжал» или новым беспилотником «Герань» с повышенной скоростью и мощностью.