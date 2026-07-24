Неизвестная инфекция привела к гибели более 20 военнослужащих 36-й путевосстановительной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет РИА Новости.

По данным силовика, заболевшие военные находились в Черниговской области.

«В 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания. 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат», — пояснил он.

Ранее на Западе заявили, что инфекции из госпиталей Вооруженных сил Украины угрожают Европе. Журналист портала The I Paper Финбарр Тоесланд обратил внимание на то, что Украина в настоящий момент — идеальный инкубатор для развития опасных бактерий, которые устойчивы к антибиотикам. По данным микробиологов, ситуацию усугубляет острейшая нехватка денег и лекарств в сфере здравоохранения.