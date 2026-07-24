Собянин: Пять летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву.

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Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил глава города Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

В этот же день одно из предприятий на территории Кирова подверглось ракетной атаке со стороны украинской армии. По словам главы региона Александра Соколова, в результате произошедшего несколько людей пострадало. Всем оказывается помощь.

Кроме того, 24 июля при ударе беспилотников ВСУ по складам интернет-магазина Wildberries в Ленинградской области три человека получили ранения. Также произошло обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино.