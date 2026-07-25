Иран назвал потери США после после окончания перемирия

Иран после окончания перемирия с США 8 июля ликвидировал более 200 американских военных на базах страны на Ближнем Востоке, заявил представитель КСИР (иранского Корпуса стражей исламской революции) Хосейн Мохеби. Его слова приводит агентство Tasnim.

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Мохеби заявил, что число раненых со стороны США еще больше. Он назвал данные США о потерях ложью и предложил Вашингтону пригласить СМИ на атакованные Ираном американские базы в регионе.

До этого портал Axios написал, что президент США в ночь на 25 июля распорядился прекратить авиаудары по Ирану, которые продолжались на протяжении почти двух недель. Данный шаг был предпринят в то время, как представители Омана проводили переговоры в Тегеране. В ходе этой встречи были достигнуты определенные результаты в вопросе возможного возобновления судоходства через Ормузский пролив.

По мнению Axios, приостановка ударов США по Исламской Республике может свидетельствовать о готовности американской администрации создать условия для дипломатического урегулирования, а также о том, что текущий масштаб военных действий достиг своего предела эффективности.