КСИР назвал королевскую семью законной целью для атак

Иран предупредил, что британская авиабаза RAF Fairford ("Фэрфорд") являются "законной целью" после того, как США использовали ее для налета бомбардировщиков B1 на Исламскую Республику.

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) рано утром в пятницу выпустил заявление, в котором угрожающе высказался в адрес "британского монархического режима", если тот продолжит поддерживать военные усилия Америки против Тегерана.

"Военные США, которые использовали крылатые ракеты со своих кораблей в Индийском океане в ходе агрессии после официального возобновления войны, перешли к использованию самолетов B1, летящих с авиабазы Фэрфорд в Англии (...) поскольку ракетные резервы вышеупомянутых кораблей иссякли", - говорится в заявлении, обнародованном иранским информационным агентством IRNA. "Как ранее уточнили представители МИД, любая база, используемая для вторжения на иранскую территорию, является нашей законной целью", - отмечается в сообщении. "Мы предупреждаем британскую монархию, которая является главной причиной несчастий народов нашего региона и имеет мрачную историю разделения исламских стран (...) не обременять себя этим делом", - говорится в заявлении КСИР.

Революционная гвардия Ирана обвинила Лондон в организации "массовой резни" в исламских странах, "навязывании авторитарных правительств" и организации "оккупации Палестины и создания израильской Накбы". Накба, что на арабском означает "катастрофа", относится к массовому перемещению палестинцев во время арабо-израильской войны 1948 года.

По данным американского новостного сайта Axios, B1, способный нести два десятка бомб весом около 700 килограмм, взлетел во вторник с авиабазы "Фэрфорд" в Глостершире. Это первая такая миссия, запущенная с британской базы с тех пор, как Эндрю Бернем стал премьер-министром. Это также был первый раз, когда США провели миссию B1 с момента возобновления боевых действий в Иране почти две недели назад. Bloomberg сообщил ранее на этой неделе, что Бернем, пришедший к власти в понедельник после официальной отставки премьер-министра Кира Стармера, одобрил использование британских военных баз США для атак на Исламскую Республику.

В настоящее время неизвестно, какова была цель B1 в Иране, но Axios сообщает, что дальнобойный самолет был использован для ударов по объектам КСИР. Во время операции "Эпическая ярость" B1 использовались для поражения ракетных баз, командных центров, складов вооружения и систем противовоздушной обороны, уточняет Daily Mail. Бернем согласился продолжить политику Стармера, разрешившего Вашингтону использовать авиабазу в Глостершире, а также аэродром Диего-Гарсия на островах Чагос для "оборонительных ударов", согласно данным Bloomberg. Вместе с тем, Эд Милибэнд, министр иностранных дел Британии, давно выступает против политики правительства, разрешающей США использовать британские авиабазы во время войны, что вызвало обеспокоенность Белого дома по поводу его назначения. В феврале он возглавил оппозицию в Совете национальной безопасности против использования британских баз для американских бомбардировщиков, что вызвало напряженность по ту сторону Атлантики. Дональд Трамп предупредил в среду, что будет атаковать мосты или электростанции в Иране в ответ на нападение на любое судно, которое атаковал Тегеран в Ормузском проливе.

Между тем

Цены на нефть впервые за два месяца на азиатских торгах впервые с мая в пятницу поднялись выше 100 долларов за баррель. Ранее поддерживаемые Ираном хуситы нанесли удар по двум саудовским нефтяным танкерам в рамках морской блокады Саудовской Аравии. Эта атака рискует создать проблемы для судоходства во втором узком проливе после почти закрытого Ираном Ормузского пролива, через который обычно проходит около 20 процентов мировой нефти и сжиженного природного газа. Хуситы контролируют северный Йемен, включая территории вдоль Баб-эль-Мандеб, важного морского торгового пути, соединяющего Красное море с Арденским заливом и Индийским океаном, через который проходит 7 процентов мирового морского трафика.