Массированная атака ВСУ 23 июля: сотни БПЛА и удар по гражданским объектам

Отражена атака 571 БПЛА Вооруженных сил Украины. Как прошла ночь, и какие регионы оказались в опасности, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО перехватывались беспилотники самолетного типа.

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Также были атакованы Московский регион, Кубань и Крым. Уничтожены БПЛА и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Ленинградская область

В Ленинградской области после атаки беспилотников на склад компании Wildberries пострадали три человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, всего над регионом было сбито 59 дронов.

«В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице», - пояснил он.

Также, по данным губернатора, после атаки беспилотников обрушился один из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района.

В компании Wildberries уточнили, что работа логистических комплексов в петербургских Шушарах и Уткиной заводи временно приостановлена.

В Санкт-Петербурге удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, идет ликвидация последствий, сообщил в свою очередь глава города Александр Беглов.

А местные жители поделились в соцсетях, что проснулись сегодня ночью от грохота. По их словам, взрывы были такими, что дома «аж трясло», а над Ладогой были видны «сполохи и гром», пишет «Фонтанка.ру».

В аэропорту Пулково в целях безопасности были введены ограничения на полеты. По данным на 6:00 мск, было задержано порядка 50 рейсов. 14 ожидались с запасных аэродромов, отметили в воздушной гавани.

«Команды аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме для восстановления расписания. Просим пассажиров набраться терпения. Безопасность полетов – главный приоритет!», - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале аэропорта.

Тверская область

Атака беспилотников привела к пожару в административном здании логистического центра в поселке Элеватор. Об этом рассказал в своем канале на платформе «Макс» врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

«Силами пожарных регионального управления МЧС огонь полностью ликвидирован. На месте работают оперативные службы. Пострадавших среди населения и сотрудников предприятия нет», - уточнил он.

Крым

Часть Крыма оказалась обесточена из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины на энергосистему полуострова. Об этом компания «Крымэнерго» сообщила в своем канале в «Максе».

«Враг продолжает наносить удары по объектам электроснабжения Крыма. По-прежнему сложная обстановка с подачей электроэнергии на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что ремонтные работы ведутся круглосуточно, но пока действуют ограничения электроснабжения.

Накануне российскими средствами ПВО были перехвачено 223 украинских беспилотника. Атаке подверглась в том числе и Воронежская область. Губернатор региона Александр Гусев сообщил о том, что результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме, погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения разной степени тяжести. В городе были повреждены дома, а также кровля и фасад складов одного из маркетплейсов.