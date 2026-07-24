Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил о пострадавших в результате ракетной атаки на предприятие в Кирове.

«Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем», — сообщил он в MAX.

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В месте с тем глава региона напомнил о запрете публиковать фото и видео, а также другую информацию об атаках и их последствиях, которая позволяет идентифицировать территорию, объект, характер нанесённых повреждений.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и сбили 571 беспилотник украинских оккупантов.