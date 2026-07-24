СК возбудил дело о теракте из-за атаки БПЛА по гражданским объектам в Ленобласти

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело из-за атаки украинских БПЛА по гражданским объектам в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье 205 УК РФ о террористическом акте.

По данным СК, в ночь на пятницу ВСУ с помощью БПЛА нанесли удары по гражданским объектам региона, в том числе по логистическому центру во Всеволожском районе.

В результате атаки пострадали мирные граждане, их количество уточняется, добавили в ведомстве.

Следователи и криминалисты работают на месте ЧП.

По обнаруженным фрагментам беспилотников и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

СК даст уголовно-правовую оценку действиям военнослужащих ВСУ, которые совершили очередное преступление против мирных жителей.

Как ранее сообщил губернатор Александр Дрозденко, за ночь ПВО сбила над регионом 59 украинских БПЛА.

По его словам, ВСУ ударили по складам Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти. Там начался пожар. Пострадали три человека, они находятся в состоянии средней тяжести.

Кроме того, беспилотник ВСУ ударил по одному из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района области. Там произошло обрушение конструкций. Пострадавших нет.