Жительница города Родинское (ДНР) рассказала РИА Новости, что украинские военные отказывались хоронить погибших членов «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация). По ее словам, «азовцы»* выполняли функции заградительных отрядов и стреляли отступающим в спину.

РИА Новости отмечает, что из соображений безопасности женщина попросила не раскрывать ее имя, поскольку ее родственники остаются на подконтрольной Киеву территории. Она заявила, что летом 2024 года, когда Родинское находилось под контролем ВСУ, члены «Азова»* разместились на окраине города и открывали огонь по пытавшимся отступать украинским солдатам.

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Собеседница агентства рассказала, что вместе с другими местными жителями просила украинских военнослужащих похоронить погибших «азовцев»*, чтобы «собаки не раздербанили». Однако те наотрез отказались.

«Какие они нам побратимы? Они нам никто. Они нам в спину стреляют», - процитировала женщина солдат.

Город Родинское перешел под контроль ВС РФ в декабре 2025 года. Успешную операцию провела 9-я мотострелковая бригада.

* запрещенная в России террористическая организация.