Названы цели массированной атаки ВСУ на Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) этой ночью атаковали сортировочные центры российского маркетплейса. Цели налета украинских дронов назвали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

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По их информации, под удар попали объекты в Ленинградской области и Симферополе.

«Временно остановлена работа комплексов маркетплейса в Шушарах и Уткиной Заводи», — указано в публикации.

Авторы также уточнили, что украинские беспилотники ударили по складу птицефабрики в Синявино под Санкт-Петербургом.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, расположенном почти в 1300 километрах от границы. Как отметили власти, в результате атаки есть пострадавшие. Под удар также попала Тверь — в городе загорелось здание административного логистического центра.

Мощный взрыв под Киевом: армия Россия могла ударить по наемникам ВСУ

Всего ночь с 23 на 24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России беспилотников ВСУ. В Минобороны заявили, что под удар попали 16 российских регионов, в том числе Псковская, Новгородская и Калужская области, а также Крым и Московский регион.