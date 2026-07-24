Армия Ирана заявила об ударах по базам США на Ближнем Востоке

Армия Ирана заявила, что военные исламской республики нанесли удары беспилотниками по двум американским базам на Ближнем Востоке.

Как сообщил Press TV со ссылкой на заявление армии, дроны атаковали топливные резервуары, склады оборудования, крупные ангары и жилые помещения американских военных на авиабазе в Бахрейне.

По данным иранской стороны, также были атакованы ангары для самолётов, ангар для их технического обслуживания и жилые помещения американских солдат на авиабазе в Иордании.

Ранее в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что армия США завершила проведение 13-й подряд серии ударов по иранским объектам.