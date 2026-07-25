Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 1060 беспилотных летательных аппаратов и восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает в мессенджере "Макс" пресс-служба министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, силы Черноморского флота РФ в акватории Черного моря ликвидировали украинский безэкипажный катер. По данным ведомства, с начала СВО украинская армия потеряла 673 самолета, 284 вертолета, 189 475 беспилотников, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 305 танков и другой техники. Утром 25 июля в министерстве обороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны ночью ликвидировали почти 330 украинских беспилотников над территорией страны Накануне в российском оборонном ведомстве сообщали, что российские силы противовоздушной обороны в течение недели уничтожили 5249 БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

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