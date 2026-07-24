Корреспондент датской телерадиокомпании DR в России и на Украине Матильде Кимер назвала главную слабость украинской армии. Это отсутствие желающих идти на фронт, новобранцев.

«В этом отчаянно нуждаются. Не только в тех, кто сбежал из страны, но и во многих сотнях тысяч украинцев, которые все же остались в стране, но прячутся. Нехватка желающих - это определенно в принципе самая большая слабость украинской армии», – заявила Кимер в эфире своего телеканала.

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Она отметила, что принудительная мобилизация на Украине привела к серьезному расколу общества. Она отметила, что с одной стороны кажется правильным идти защищать родину, но «пусть только это будет не ваш собственный сын, отец, любимый или вы сами».

Ранее «СП» сообщала о том, что стало известно о дружественном огне в рядах украинской армии.